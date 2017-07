"Nu imi pot imagina o lume fara tine”. Scrisoarea pe care Chester Bennington a scris-o pentru prietenul sau Chris Cornell

Chester a ales sa se spanzure chiar in ziua in care prietenul sau Chris Cornell, care s-a sinucis in luna mai, ar fi implinit 53 de ani.

Se pare ca moartea lui Chris l-a marcat pe Chester. In luna mai, la putin timp dupa decesul lui Cornell, artistul ii scria o scrisoare deschisa.

"Draga Chris,

Am visat la The Beatles noaptea trecuta. M-am trezit cu „Rocky Racoon” in minte si cu o privire ingrijoratoare catre fata sotiei mele. Mi-a spus ca prietenul meu s-a stins din viata. Ganduri despre tine mi-au inundat mintea si am inceput sa plang. Inca plang, cu tristete, dar si cu recunostinta ca am impartasit momente speciale cu tine si frumoasa ta familie. M-ai inspirat in multe feluri de care nici nu iti dai seama. Talentul tau a fost pur si fara egal. Vocea ta era bucurie si durere, furie si iertare, iubire si suferinta, toate intr-una. Presupun ca asta suntem cu totii. M-ai ajutat sa inteleg asta.

Tocmai ce am urmarit un videoclip cu tine cantand „A day in the life” de la The Beatles si m-am gandit la visul meu. Imi place sa cred ca ti-ai luat la revedere in stilul tau. Nu imi pot imagina o lume fara tine. Ma rog sa iti gasesti linistea in cealalta viata. Trimit dragostea sotiei si copiilor tai, prietenilor si familiei. Iti multumesc ca m-ai ales sa fac parte din viata ta”, a scris Chester pe Twitter.

With all of my love @chriscornell. pic.twitter.com/NFz0dnxfp8

— Chester Bennington (@ChesterBe) May 18, 2017

La inmormantarea lui Cornell, trupa Linkin Park i-a adus un elogiu acestuia si a cantat melodia „Hallelujah”.