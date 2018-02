”Nu ma atinge-ma”, de Adina Pintilie, a castigat Ursul de Aur la festivalul de Film de la Berlin

Directorul festivalului, Dieter Kosslick, şi preşedintele juriului internaţional, regizorul Tom Tykwer, au fost cei care au anunţat câştigătorul marelui trofeu.

”Nu ne aşteptam la asta, dar este foarte important că am câştigat premiul. Invităm telespectatorii la dialog, filmul îşi propune acest lucru.

Mulţumesc echipei pentru încredere, în această lungă călătorie. Mulţumesc juriului, este foarte important pentru noi”, a declarat Adina Pintilie pe scenă.

Regizorul Călin Peter Netzer, membru al juriului care a acordat acest trofeu, a fost cel care a anunţat câştigătorul la gala care are loc sâmbătă la Berlin.

Pelicula - cu Tomas Lemarquis („X-Men: Apocalypse”) şi Laura Benson („Someone Else in the Evening”) în distribuţie şi produs de Manekino Film (România) - a avut premiera joi, în cadrul festivalului.

„Nu mă atinge-mă”, scris şi regizat de Adina Pintilie, este o investigaţie asupra dorinţei cronice a omului de atingere, de contact, în diversele sale faţete. O femeie şi doi bărbaţi, în căutarea intimităţii. Singurătăţile lor se întâlnesc din întâmplare sau nu, într-o încercare deznădăjduită de a avea contact.

Filmul a fost apreciat de critica de specialitate, ca impresionant prin inteligenţă, încredere în sine şi originalitate.

Producători sunt Monica Lazurean-Gorgan (4 Proof Film) şi Adina Pintilie (Manekino Film). Co-producători sunt Unlimited (Franţa) şi Rohfilm (Germania). „Nu mă atinge-mă” a primit finanţare din partea fondului Eurimages, iar dezvoltarea proiectului cinematografic a fost făcută în Torino Lab, Atelierul Cinefondation şi Binger Lab.

Lista premiilor pentru competiţia oficială în care au concurat 19 filme este următoarea:

- Ursul de Aur pentru cel mai bun film - “Touch me not”, de Adina Pintilie (România, Germania, Cehia, Bulgaria, Franţa)

- Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului - “Twarz”(Mug), de Malgorzata Szumowska (Polonia)

- Ursul de argint Premiul Alfred Bauer pentru film care deschide noi perspective - “Las herederas”, de Marcelo Martinessi (Paraguay, Uruguay, Brazilia, Norvegia, Franţa).

- Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Wes Anderson pentru “Isle of Dogs” (Regatul Unit, Germania)

- Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă - Ana Brun, pentru “Las herederas” (Paraguay, Uruguay, Brazilia, Norvegia, Franţa).

- Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Anthony Bajon, pentru “La Pričre” (Franţa)

- Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - “Museo”, de Alonso Ruizpalacios (Mexic)

- Ursul de Argint pentru cea mai bună contribuţie artistică - “Dovlatov”, de Alexey German (Rusia, Polonia, Serbia).