Nu o vor nici pe Le Pen, nici pe Macron. Sute de francezi au iesit pe strazi pentru a protesta fata de cei doi candidati la fotoliul de presedinte - VIDEO

Desi a inceput pasnic, protestul s-a incheiat cu altercatii. Tinerii au aruncat cu sticle incendiare in vitrinele magazinelor si in masinile parcate pe strazi. In haosul creat, au intervenit in forta scutierii.

Cei care au iesit la protest au scandat lozinci impotriva ambilor candidati la functia de presedinte. Cu o zi inainte, Emmanuel Macron si Marine Le Pen au vizitat o uzina din orasul Amiens, doar ca la ore diferite. Cei doi candidati s-au criticat reciproc.

Emmanuel MACRON, CANDIDAT: ”Care este proiectul lui Marine Le Pen? Ieşirea din UE? Asta va însemna reducerea numărului de locuri de muncă aici. Vreau ca oamenii din această regiune să ştie că dacă Marine Le Pen va fi aleasă, această companie se va închide şi vă mai pot oferi alte zeci de exemple.”

Emmanuel Macron a stat de vorba cu cei din conducerea uzinei, in timp ce Le Pen a facut o baie de multime.

Marine LE PEN, CANDIDAT: ”Faptul că Emmanuel Macron a venit aici în această dimineaţă şi nu s-a întâlnit cu muncitorii, ci cu două sau trei persoane, atent alese, a arătat că nu îl interesează situaţia lor. Din acest motiv, am decis să renunţ la întâlnirea pe care o aveam programată şi să vin aici.”

Cei doi se vor infrunta din nou pe sapte mai, iar sondajele ii ofera mai multe sanse lui Emmanuel Macron.