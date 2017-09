Nu vor soldati straini in tara lor. Sute de oameni au manifestat la Minsk impotriva manevrelor ruso-belaruse: "Soldati rusi, plecati acasa”. Exercitiile au trezit ingrijorarea mai multe tari NATO - VIDEO

Exercitiile militare inca nu au inceput, in schimb protestele sunt in toi. Sute de oameni au manifestat la Minsk impotriva manevrelor ruso-belaruse, care vor incepe saptamana viitoare. Aproape 13 mii de soldati vor lua parte la exercitii, care au trezit ingrijorare in mai multe tari NATO.