Numarul mortilor lasati in urma de inundatiile din Italia a ajuns la 30. Ploile abundente au smuls din radacina mii de copaci, iar mai multe drumuri si poduri au fost afectate - VIDEO

Imagini apocaliptice filmate cu drona, arata mii de copaci smulsi din radacini intr-o zona muntoasa. Trunchiurile si crengile rupte au acoperit un lac de acumulare. Drumuri si poduri au fost afectate iar o multime de autoturisme au fost facute zob. Presa straina anunta ca regiunile nordice Trentino si Veneto raman a fi cele mai afectate.



Salvatorii implicati in regiunea Sicilia au descoperit noua morti intr-o casa inundata, care era locuita de doua familii. Mama, tatal, copiii si bunicii au fost gasiti fara suflare in localitatea Castelldaccia. Alte trei persoane si-au pierdut viata in aceeasi regiune, tot din cauza viiturilor.

Autoritatile au anuntat ultimul bilant potrivit caruia 30 de oameni au murit din cauza inundatiilor si alunecarilor de teren. In timpul unei vizite de ieri in cele mai afectate zone, ministrul italian de interne a declarat ca au fost deja alocati 250 de milioane de euro pentru ajuta oamenii care au avut de suferit. Presa straina scrie ca sase regiuni din Italia raman inca in alerta de furtuna.