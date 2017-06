Numarul persoanelor decedate in urma incendiului de la Londra a ajuns la 17. Ar putea creste totusi, anunta autoritatile care continua operatiunile de cautare - VIDEO

Bilantul in urma incendiului de la Londra devine tot mai tragic. Numarul mortilor a ajuns la 17 si ar putea creste pe masura ce autoritatile avanseaza cu operatiunile de cautare. Intre 400 si 600 de persoane locuiau in cladire, dar nu este clar cate dintre ele au scapat cu viata si cate sunt disparute. O femeie care locuia la penultimul etaj a transmis in direct pe Facebook imagini din care se vede cum striga dupa ajutor. Va avertizam ca ele va pot afecta emotional.