Numarul victimelor atacului armat de la Ambasada Israelului din Iordania a fost revizuit la doi morti si un ranit - VIDEO

Potrivit politiei, doi iordanieni care lucrau la o fabrica de mobila intrasera in ambasada inainte de atacul armat. Autoritatile nu au dat publicitatii prea multe detalii si nu este clar ce a dus la atac, relateaza news.ro.

Fortele de securitate au inchis Ambasada, iar autoritatile israeliene au evacua angajatii. Politia iordaniana a subliniat ca investigatiile sunt inca la inceput, iar autoritatile israeliene nu il comenteaza.

Ambasa Israelului la Amman este bine aparat si se afla intr-un cartier bogat al Amman.

Acest incident armat are loc intr-un context extrem de tensionat, dupa ce comunitatea internationala si lumea araba au condamnat masurile de securitate suplimentare impuse de autoritatile israeliene pe Esplanada Moscheilor.

Autoritatile israeliene au instalat la inceputul saptamanii detectoare de metal si tunicheti la intrarea in complexul moscheii al-Aqsa, dupa ce trei atacatori arabo-israelieni au atacat si impuscat mortal doi politisti israelieni care asigurau securitatea pe Esplanada Moscheilor.

Insa, masurile dure de securitate si restrictiile impuse impotriva credinciosilor musulmani au declansat proteste si ciocniri violente intre tinerii palestinieni si fortele israeliene din Orasul Vechi al Ierusalimului.

Patru palestinieni si-au pierdut viata in ultimele doua zile de proteste, iar peste 400 au fost raniti in Ierusalimul de Est, precum si in alte locuri din Cisiordania.

Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni luni pentru a discuta modalitati de dezamorsare a tensiunilor din jurul Esplanadei Moscheilor.

Autoritatea Nationala Palestiniana a anuntat deja ca a rupt toate relatiile cu liderii de la Tel Aviv din cauza tensiunilor legate de complexul sacru din Ierusalimul de Est.