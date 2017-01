Numarul victimelor in urma prabusirii avionului turcesc in Kargastan a crescut: sunt 38 de morti - VIDEO

In aceasta dimineata, salvatorii au reluat operatiunile de cautare in zona in care avionul s-a prabusit. Astazi, bucatile mari din epava urmau sa fie luate de acolo, specialistii spunand ca sub ramasite pot fi gasite alte victime.

Pana acum, in lista celor decedati se afla 38 de oameni. A fost gasit trupul celui de-al patrulea pilot. Printre cei care au murit sunt 4 membri ai echipajului, 16 copii si doua femei insarcinate.

”Eu dormeam în acel moment, iar soţia m-a trezit. Am ieşit afară şi am văzut flăcări şi am crezut că un avion a căzut. Am alergat şi am văzut că locul era de nerecunoscut, totul a fost distrus.”

O ancheta va stabili ce a dus la prabusirea avionului. Se crede ca de vina ar fi conditiile meteo nefavorabile sau o eroare de pilotaj. Autoritatile au exclus versiunea unui atentat.

Avionul urma sa faca o escala in apropiere de Biskek, capitala Kargastanului, in drumul sau de la Hong Kong spre Istanbul. Aparatul s-a prabusit peste cateva zeci de case, din apropierea aeroportului unde urma sa aterizeze. Astazi in Kargastan este zi de doliu.