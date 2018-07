O acrobata i-a uimit pe francezi: a mers pe o sarma suspendata la 35 de metri deasupra Pamantului fara a se folosi de un cablu de siguranta - VIDEO

Sub muzica unei orchestre, acrobata de 34 de ani a mers pe sarma suspendata schitand un zambet curajos. Zeci de francezi au venit sa o vada si au incurajat-o cu aplauze.

Tatiana MOSIO BONGONGA, ACROBATA: "Mereu este ceva unic pentru fiecare pasaj, intrucat sunt permanent locuri noi. A fost ceva nou si a fost magic sa fiu in fata la Sacre Coeur."

Sportiva s-a pregatit pentru aceasta acrobatie timp de un an. Are insa in spate o experienta bogata. A inceput sa mearga pe sarma cand avea opt ani, iar de atunci spune ca nu se mai poate opri.