O adevarata comoara, la reciclare. Suma uriasa pe care a gasit-o un muncitor din Canada intr-un televizor vechi de ani de zile, aruncat la gunoi - VIDEO

100 de mii de dolari. Atat a gasit un muncitor intr-un televizor vechi, cu rama de lemn. El spune ca a ramas fara cuvinte cand a vazut banii.

"Am rămas mirat. Am văzut 4 grămezi de bani, cu bancnote de 50 de dolari. Am înţeles că sunt mulţi bani."

Proprietarul a fost gasit de autoritati, care s-a dovedit a fi un batran de 68 de ani. El spune ca a adunat banii toata viata, iar acum cativa ani a uitat ca i-a pus in cutia televizorului, pe care l-a facut cadou unui prieten.

"A crezut că nu va uita de ei niciodată, dar s-a întâmplat."

Angajatul firmei de reciclare s-a ales cu laude din partea sefului, pentru ca a anuntat politia despre banii gasiti.