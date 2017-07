O adolescenta de religie islamica sustine ca a fost victima unui atac rasist in metroul din Londra. Cine ar fi atacat-o

De meserie arhitect, un britanic este acuzat ca a incercat sa-i scoata valul de pe cap, numit hijab, unei adolescente de religie islamica. Barbatul sustine ca a recurs la un asemenea gest pentru a-si apara iubita de culoare, noteaza jurnalistii de la DailyMail.

Raspunsul arhitectului vine dupa ce Aniso Abulkadir, in varsta de 18 ani, a reclamat incidentul politiei londoneze. Tanara, care se afla impreuna cu mai multe prietene, sustine ca a fost victima unui atac rasist, petrecut intr-o statie de metrou din Londra. In plus, adolescenta a viralizat in mediul online fotografia barbatului despre care sustine ca ar fi agresat-o.

"Acest barbat m-a atacat intr-o statie de metrou si a incercat sa-mi scoata hijab-ul, atunci cand, in mod instinctiv am incercat sa-mi tin acoperamantul, el m-a lovit", scria fata pe o retea de socializare.

Intamplarea a facut ca barbatul sa se recunoasca el insusi in fotografia viralizata de adolescenta atacata pe internet.

Pe numele sau, Pawel Uczciwek, barbatul sustine ca i-a luat apararea iubitei sale, atunci cand "a fost atacata in mod rasist de trei tinere oarecare. Vreau sa confirm faptul ca niciodata nu am lovit sau atacat pe cineva. Singurul lucru pe care am incercat sa-l fac este sa le separ", marturiseste barbatul.

Una dintre prietenele tinerei, care sustine ca a fost atacata, il contrazice pe barbat si povesteste ca adolescenta a fost umilita de catre acesta. "El ii spunea si incerca sa-i scoata vesmantul. Ania nu a mai fost nicioada victima unui atac rasist pana acum. Cel mai rau lucru care se putea intampla era sa-l smulga. Ea a ales sa-l poarte din motive proprii", povesteste una dintre prietenele adolescentei.

"Un astfel de comportament este total de neacceptat si nu il vom tolera. Acesta incident a fost reclamat, iar noi vom face investigatii", a declarat purtatorul de cuvant al metroului din Londra.

Politistii britanici au demarat o ancheta in acest caz.