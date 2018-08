O aeronava cu 103 persoane la bord s-a prabusit la cinci minute de la decolare, in Mexic: nimeni nu si-a pierdut viata - VIDEO

Totul s-a intamplat aseara. Avionul ce apartinea companiei Aeromexico a decolat de pe aeroportul din statul Durango, situat in nordul tarii si urma sa ajunga in capitala mexicana. Unii pasageri au povestit ca au auzit o bubuitura la cinci minute de la decolare, iar apoi aparatul s-a prabusit pe un camp. Guvernatorul statului Durango a declarat ca toti cei prezenti la bord au ramas in viata, insa sunt persoane ranite. 37 de oameni au fost internati in spital, doi dintre care in stare critica. Una dintre pasagere a povestit cum a iesit din avion.

“- Am fost destul de norocoasa. Am privit in jur si am vazut o gaura. - Nu ati iesit pe usa? - Nu, a fost o gaura deschisa in spatele nostru, pe acolo au iesit toti.”

Guvernatorul a mai spus ca o echipa de salvatori a fost trimisa la fata locului. Pana atunci insa oamenii au fost vazuti mergand spre o strada din apropiere si cerand ajutor. Imaginile difuzate de televiziunile locale arata o coloana de fum care se ridica dintr-o zona aflata in apropierea aeroportului. Cauza incidentului inca nu se cunoaste.