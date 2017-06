O agentie de modelling inedita a aparut in capitala rusa, unde varstnicii stralucesc in lumina reflectoarelor: "Sa stau la televizor si sa astept moartea. Niciodata!" - VIDEO

Cum ar fi sa ajungi model la 70 de ani? Este posibil pentru batranii care locuiesc la Moscova. O agentie de modelling inedita a aparut in capitala rusa, unde varstnicii stralucesc in lumina reflectoarelor. Cele mai fericite sunt femeile, care spun ca nu vor sa-si petreaca ultimii ani de viata in fata televizorului. Unele dintre ele deja au fost invitate sa faca publicitate pentru lenjerie intima.