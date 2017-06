O alerta terorista a intrerupt unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din Europa, organizat in Germania - 90 de mii de oameni, evacuati - VIDEO

90 de mii de oameni se distrau la Rock am Ring, un festival de rock in aer liber organizat in orasul Nurenberg. Era prima seara de spectacol, iar fanii asteptau concertul sustinut de Rammstein.

Artistii insa nu au mai iesit pe scena pentru ca organizatorii au anuntat ca anuleaza evenimentul. Vestea a fost intampinata mai intai cu proteste, dar dupa ce au aflat ca este vorba despre o amenintare terorista, atmosfera s-a schimbat, iar cei prezenti au fost evacuati fara incidente.

”Tocmai am vorbit cu poliţia şi ne-a spus că aici vom fi în siguranţă. Avem încredere în poliţişti şi sper că a fost un motiv serios.”

Autoritatile nu au dat detalii despre decizia luata, dar au precizat ca existau indicii concrete ale unei amenintari teroriste. Astazi, organizatorii au fost anuntati ca pot relua spectacolul. Securitatea festivalului fusese sporita dupa atentatul de la Manchester, care a vizat spectatorii unui concert sustinut de Ariana Grande.

1.200 de politisti asigura ordinea, mai ales ca Germania a fost, la randul sau, teatrul mai multor atentate teroriste. In cel mai grav, in decembrie anul trecut, un tunisian a intrat cu un camion furat in multime, la un targ de Craciun din Berlin, si a omorat 12 oameni.