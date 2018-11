O alunecare de teren a provocat o tragedie in Spania. Un tren a deraiat in apropiere de Barcelona, iar un pasager a murit si 50 au fost raniti - VIDEO

Trenul efectua o cursa in apropiere de Barcelona in aceasta dimineata si avea 131 de persoane la bord, cand s-a produs o alunecare de teren, provocata de ploile torentiale. Ultimele doua vagoane, din cele sase, au cazut intr-o rapa. In urma accidentului, o persoana a murit, iar 50 au fost ranite.

Autoritatile au trimis la fata locului 14 echipe de pompieri, opt ambulante si forte de politie. Toti pasagerii aflati la bord au fost evacuati. Traficul a fost intrerupt pe ruta, iar compania feroviara a anuntat ca a fost introdus un serviciu alternativ de transport rutier.

Un accident similar s-a produs in Spania in 2013. Atunci, 79 de oameni au murit, iar in jur de 140 au fost raniti dupa ce un tren a deraiat.