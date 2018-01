O ambarcatiune cu 40 de elevi la bord s-a scufundat, in India. Doi copii au murit inainte de a fi scosi la mal, iar alti 6 sunt dati disparuti - VIDEO

S-a intamplat in apropiere de Mumbai. Momentele de panica au fost surprinse, dupa ce ambarcatiunea a inceput sa se scufunde. Oamenii aflati acolo au sarit in ajutor. 40 de elevi se aflau la bord, iar 32 dintre ei au fost salvati. Din nefericire, 2 copii au murit. Acestia au fost scosi de scafandri, fiind deja fara suflare. Alti 6 sunt dati disparuti. Operatiunile de salvare au durat ore in sir.

Autoritatile sustin ca elevii nu purtau veste de salvare. Una dintre cauzele tragediei, scrie presa straina, ar putea fi faptul ca ambarcatiunile din India sunt mereu supraincarcate si, de regula, nu sunt respectate masurile de securitate. Totusi, cei din conducere au anuntat ca vor dispune initierea unei anchete, iar cei care se fac vinovati, vor fi pedepsiti cu inchisoare.