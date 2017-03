Dupa 40 de minute, in care focul a mistuit totul in ju si a distrus elementele de sustinere. Astfel, o portiune mare din autostrada a cazut in gol. Salvatorii mobilizati la fata locului au reusit sa stinga flacarile doar peste 2 ore. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Autostrada va fi inchisa, pana se vor termina reparatiile.