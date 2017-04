O bataie cu perne s-a dat in cele mai mari orase ale lumii. Din Hong Kong, pana in New York, oamenii s-au distrat de minune - VIDEO

Desi e primavara, acest barbat a decis sa vina la eveniment costumat in Mos Craciun. Altii au ales sa se transforme pentru o zi in spider-man sau minions. Bataia cu perne s-a dat in grup, dar si in perechi. Asa ca in unele cazuri a fost destul de violenta, mai ales intre fete.

Galagie mare a fost si intr-un parc din Londra. Acolo sute de oameni de toate varstele s-au umplut de pene din cap pana in picioare. Cu acelasi entuziasm s-au lovit cu perne si locuitorii din Canada, Olanda, Germania sau China.

In total, evenimentul s-a organizat in peste 50 de orase ale lumii. Toti participantii au avut de respectat reguli simple: sa nu foloseasca perne tari si sa nu dea in cei cazuti.