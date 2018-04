O bataie iscata dintr-o gluma, a putut sa se transforme intr-o tragedie pentru doi tineri. Acestia au cazut pe sinele unui metrou in momentul in care un tren se apropia

Incidentul a fost filmat de un martor cu telefonul mobil. Din imagini se vede cum tinerii, care erau bauti si se luptau in gluma, cad pe sine in momentul in care un tren se pregatea sa opreasca in statie.

Cativa oameni care se aflau pe peron au reusit sa-i ridice la timp pe cei doi. Nimeni nu a fost ranit in urma acestui incident, iar tinerii au inteles ce puteau sa pateasca abia dupa ce au fost luati de pe sine.