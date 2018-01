O baza militara rusa din Siria, a fost atacata cu mortiere in noaptea de Revelion, doi soldati fiind ucisi, iar cel putin zece raniti - VIDEO

Desi atacul a avut loc acum patru zile, informatiile au aparut in presa abia acum. Potrivit publicatiei Kommersant, rebelii au atacat cu mortiere baza militara rusa de la Hmeimim in noaptea de Revelion. Doi soldati rusi au murit, iar zece au fost raniti. Totodata, patru bombardiere SU-24, doua avioane SU-25 si un avion de transport AN-72 ar fi fost distruse in urma atacului. Este cel mai grav incident in cei doi ani de cand Rusia a lansat campania militara in Siria.

Ministerul Apararii de la Moscova a venit cu o reactie si a negat ca avioane de lupta ar fost distruse in atac, dar a confirmat ca exista pierderi in randul soldatilor. Oficialii militari au anuntat ca securitatea a fost sporita la baza din Hmeimim, dupa atac. Acum o zi, tot ministerul rus al Apararii a informat ca un elicopter militar s-a prabusit pe data de 31 decembrie, iar cei doi piloti de la bord au murit.

Oficialii sustin ca incidentul s-a intamplat din cauza unor defectiuni tehnice si nicidecum din cauza unui atac. Potrivit datelor oficiale, din anul 2015, de cand Rusia este prezenta in Siria, 43 de soldati au murit.

La inceputul lunii decembrie, Vladimir Putin a ordonat retragerea partiala a trupelor rusesti din Siria si asta pentru ca teroristii din organizatia Statul Islamic prezenti in Siria ar fi fost invinsi. Intre timp, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a anuntat ca aviatia rusa ar fi bombardat un oras de langa Damasc, aflat sub controlul rebelilor sirieni. 23 de civili au murit. Moscova nu a comentat deocamdata acuzatiile.