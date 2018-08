O blonda l-a lasat fara fotoliu. Presedintele tribunalului din orasul rus Oktiabrisk a demisionat dupa ce au aparut imagini in care acesta este vazut alaturi de o blonda goala - VIDEO

Din imaginile susprinse de camerele de supraveghere se vede cum dintr-un Mercedes GL de culoare alba, ies un barbat si o femeie goala pusca. Cei doi discuta cateva momente, dupa casre femeia care era doar in pantofi, intra in magazin si cumpara o sticla de bere.

In tot acest timp, un barbat, care ar fi cu presedintele tribunalului din Oktiabrisk, Iurii Makarov, o filmeaza. Imaginile s-au raspandit rapid pe internet. Judecatorul spune ca nu el este cel care apare in imagini.

Iurii MAKAROV, PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI DIN OKTIABRISK: “Sa comentez asemanarea mea cu omul care a intrat cu aceasta femeie in magazin, consider a fi nejustificat. In primul rand, in regiunea Krasnodar eu nu am fost in acest an. In al doilea rand, masina mea este alta decat cea din imagini."

Presa rusa scrie ca atat modelul masinii, culoarea si dar placutele cu numerele de inmatriculare coincid cu ale Mercedes-ului judecatorului. Dupa acest incident Makarov a scris cerere de demisie, iar aceasta a fost acceptata. El spune ca a decis sa plece din sistem deoarece i-a fost fost afectata imaginea.