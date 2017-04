O bomba a explodat langa autobuzele care ii evacuau pe civili, in Siria. 70 de persoane au fost ucise

Sute de oameni ar fi fost raniti. Explozia a distrus autocarele si alte masini si a provocat numeroase victime, inclusiv civili. Convoiul stationa pe teritoriul rebel, in apropiere de Alep, cand a avut loc atacul.

Atacul avut loc la Rashidin, la vest de Alep, in jurul orei locale si a Romaniei 12.30, la un punct de control unde urma sa aiba loc schimbul de refugiati. Un kamikaze care conducea masina-capcana s-a aruncat in aer in apropiere de autocare, a anuntat organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, cu sediul la Londra. Kamikazele ar fi spus ca transporta provizii pentru oameni.

Potrivit informatiilor disponibile, trupe ruse ar fi intervenit pentru a apara refugiatii.

Mii de persoane evacuate atat din zone controlate de rebeli, cat si din zone controlate de Guvern sunt blocate in teritoriu inamic de vineri.

Un corespondent AFP a declarat, inainte de explozie, ca autocarele care transportau persoane evacuate din zonele controlate de Guvern nu se mai miscasera de 30 de ore. Semiluna Rosie siriana distribuia mancare si apa pasagerilor.

Guvernul sirian si fortele rebele au inceput joi o operatiune de a evacua oamenii din patru orase asediate. Este vorba despre locuitorii din Foah si Kefraya, doua orase controlate de nord-vestul tarii, si despre cei din orasele controlate de rebeli Madaya si Zabadani, din apropiere de Damasc.

Potrivit estimarilor, peste 30.000 de oameni urmau sa fie evacuati.

Luna trecuta, ONU a descris situatia din cele patru orase drept “catastrofala”, unde peste 64.000 de civili “prinsi in ciclul violentei zilnice”. Multi oameni ar fi murit in cele patru localitati din lipsa de mancare si medicamente.

Rebelii acuza Damascul ca a incalcat termenii acordului, incercand sa scoata mai multi combatanti care ii sunt loiali decat au convenit partile.

Un acord similar precedent a esuat in luna decembrie, cand rebelii au incendiat autocarele care urmau sa fie trimise sa preia oameni.

Foah si Kefraya, unde majoritatea populatiei este siita, au fost incercuite de rebeli si de jihadisti sunniti cu legaturi cu al-Qaida din martie 2015.

Madaya si Zabadani, majoritar sunnite, erau asediate din iunie 2015 de armata siriana si de combatanti ai miscarii siite libaneze Hezbollah.

Aproximativ 4,7 milioane de oameni locuiesc in zone asediate din Siria, unde accesul este dificil.