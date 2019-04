O bomba a explodat noaptea trecuta intr-o parcare din Kiev chiar in momentul cand era instalata

Aceste imagini au fost surprinse in jurul orei doua noaptea, de o camera de supraveghere instalata langa o parcare din capitala ucraineana. Din ele se vede cum un barbat merge printre masini, iar apoi se opreste in fata unui automobil. Se apleaca pentru a plasa bomba sub vehicul, iar in acel moment se produce o explozie.

In urma deflagratiei, barbatul a fost dus la spital, dar din cauza ranilor grave a murit.

Potrivit presei, automobilul ii apartinea unui ofiter al Serviciului ucrainean de Securitate. Iar individul care a incercat sa instaleze bomba artizanala ar fi de origine asiatica. Din ce motiv a vrut sa o faca, deocamdata nu este clar.