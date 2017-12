O bomba artizanala a explodat in fata unui tribunal din Atena: o parte din cladire a fost distrusa - VIDEO

Deflagratia s-a produs in aceasta dimineata la o Curte de Apel din centrul Atenei. Potrivit autoritatilor locale, cu doua ore inainte de explozie, o persoana necunoscuta a sunat in redactia unei televiziuni si a unui ziar, anuntandu-i ca in fata tribunalului este o bomba.

Potrivit politiei, dispozitivul exploziv a fost pus pe o motocicleta parcata, iar persoana care a anutat despre atac a specificat si numelere placutelor de inmatriculare a mijlocului de transport. Cateva magazine au ramas fara vitrine si rafturi, iar mai multe automobile parcate in zona au luat foc.

Atacul nu a fost inca revendicat, insa s-a produs la cateva ore dupa ce Parlamentul de la Atena a aprobat o serie de masuri ce prevad penalizarea demonstrantilor care participa periodic la protestele in instante.