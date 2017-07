O britanica a distrus cariera si viata a cinci barbati, dupa ce ei au mintit-o. De ce a fost capabila pentru "a fi iubita"

Femeia in varsta de 49 de ani este mama a doi copii. Aceasta s-a despartit de curand de sotul sau de meserie medic, chiar anul trecut. Din acel moment, se pare ca femeia a inceput sa se intalneasca cu diversi barbati pe care ii cunostea in mediul virtual.

Britanica era cunoscuta pe Internet sub pseudonimul "Scarlet". Cei pe care ii "ademenea" erau atrasi de descrierea femeii, care sustinea public ca este in cautare de barbati tineri care isi doresc o relatie cu ea.

Fosta asistenta medicala este acuzata ca a devenit sursa de depresie a tuturor barbatilor pe care i-a intalnit in mediul virtual, acestia regretandu-si decizia de a o intalni in realitate.

Cei cinci barbati cu care Sarah s-a intalnit i-au marturisit ca sunt singuri, insa in realitate acestia erau casatoriti si erau si tati. In plus, toti cei 5 barbati duceau o viata extrem de respectabila.

Se pare ca Sarah era atrasa de barbatii in uniforma. Astfel, toti cei cinci barbati aveau meserii care impuneau purtarea uniformei. Este vorba despre doi militari de rand inalt, un membru al Marinei Regale si un aviator. Cea de-a cincea persoana era un pompier.

Momentul intalnirii cu Sarah a avut urmari grave asupra vietii si carierei lor.

Pe unul dintre barbati, Sarah l-a acuzat de viol, altuia i-a spus ca este insarcinata cu copilul lui, in timp ce pe altul l-a speriat spunandu-i ca sufera de boli venerice.

Unul dintre barbatii cu care Sarah a avut o aventura a fost pe punctul de-a se sinucide atunci cand aceasta l-a amenintat ca ii va transmite sotiei lui o poza cu el dezbracat.

Sarah s-a prezentat in instanta saptamana trecuta si a recunoscut faptul ca a dorit sa se razbune pe cei cinci barbati.

Judecatorii au condamnat-o la inchisoare, iar specialistii sustin ca tanara are probleme de personalitate, stima de sine scazuta, specialistii considerand ca singurul lucru de care Sarah este acela "de-a fi iubita".

Fostul sot al femeii, pe numele sau Andrew, are 56 de ani si este un medic respectat, care lucreaza la un spital de copii din Birmingham. Cei doi au fost casatoriti timp de 25 de ani, avand impreuna 2 fete.

Vecinii ii descriu ca fiind o familie "iubitoare", sustinand ca Sarah este o femeie "cu farmec", care tinea foarte mult la aspectul sau fizic.

Toti barbatii cu care Sarah s-a intalnit sunt mai tineri decat ea, avand in jurul varstei de 30 de ani.

Una dintre primele victime ale femeii este un ofiter casatorit al Regimentului Infanterie, care a participat la nunta regala a Printului William si Kate. Cei doi si-a dat intalnire intr-un local dupa care femeia i-a spus ca se simte foarte rau. Barbatul a decis s-o duca acasa, moment in care aceasta l-a amenintat. "Daca pleci, atunci le voi spune tuturor ca m-ai violat". Ulterior barbatul i-a blocat numarul de telefon, insa ea il contacta de pe un altul.Pe acesta femeia l-a amenintat ca ii va spune sotiei sale despre aventura lor. In plus, barbatul a primit un mesaj de la un presupus prieten de-a femeii, cand de fapt era chiar ea. Se pare ca mesajul a ajuns in posesia fetitei militarului care i-a povestit imediat mamei ei.

Pe 15 august femeia i-a trimis sotiei unuia dintre amantii sai o fotografie cu sotul sau dezbracat, acuzandu-l ca ar fi violat-o. In urma acestui incident barbatul a intrat in depresie: "intentiona sa se sinucida, dorindu-si sa se arunce sub rotile trenului".

Cea dea treia victima a fost un ofiter al Marinei Regale, pe care l-a cunoscut in luna decembrie. Atunci cand barbatul a refuzat s-o intalneasca, Sarah a decis sa intervina intre el si sotia sa, dezvaluindu-i acesteia conversatiile intime dintre ei. Ca drept urmare, sotia ofiterului a ales sa divorteze de acesta.

Cu cea de-a patra victima a fost un pompier. Atunci cand barbatul a refuzat s-o cunoasca in realitate, femeia s-a razbunat si l-a amenintat ca ii va face un cont fictiv de Facebook si le va trimite fotografii indecente cu el superiorilor sai. Constient ca va fi concediat, barbatul a preferat sa-si dea demisia.

Si nu in ultimul rand, cea de-a cincea victima este un militar de rang inalt, care a participat in misiuni in Afghanistan. Sarah i-a contactat sotia si i-a spus ca poarta in pantece copilul sotului sau si ca acesta i-a transmis o boala venerica. In aceste momente, sotia militarului sustine ca se lupta pentru a-si salva casnicia. "Ne reconstruim vietile" a declarat aceasta pentru jurnalistii de la DailyMail.

Pentru fapta sa, Sarah a primit 21 de luni de inchisoare si este suspendata pentru 2 ani.

Despre faptele sale, Sarah a marturisit ca nu este numai ea de vina. "Sunt o casnica normala care a trecut prin momente grele si am cunoscut oameni pe retelele de socializare care nu sunt ceea ce spun ca ar fi... Cu totii au spus ca sunt singuri", a declarat femeia.

In plus, Sarah sustine ca intreaga situatie a determinat-o sa se apropie de sotul sau. "Treceam printr-un proces de divort. Eram despartiti, insa asta ne-a facut mai puternici ca niciodata. Ne-a facut sa ne apropiem unul de celalalt", a declarat aceasta.