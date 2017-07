O britanica a sustinut timp de 4 ani ca a fost violata de 15 barbati. Descoperirea facuta de politisti

Jemma Beale, in varsta de 25 de ani, este originara din Bedfont, Hounslow. Tanara a formulat acuzatii false impotriva mai multor barbati, sustind in mod fals ca acestia ar fi violat-o. In urma reclamatiei sale, unul dintre barbati a ajuns dupa gratii, iar un altul, de frica de a nu fi arestat, a fugit din tara insa a fost rapid prins de politisti si condamnat pentru sperjur, relateaza The Independent.

Atunci cand adevarul a iesit la iveala, procurorii au catalogat-o pe Jemma Beale ca fiind o "mincinoasa", fiind acuzata ca a fabricat o serie de acuzatii false.

Jemma a fost gasita vinovata de patru Curti de Justitie pentru sperjur si de alte patru pentru pervertirea cursului justitiei, dupa un proces de numai 6 saptamani.

Timp de patru ani, Beale a sustinut ca a fost abuzata sexual de sase barbati si ca ar fi violat-o alti noua. Toti barbatii reclamati erau de nationalitate straina.

In urma reclamatiilor tinerei, detectivii au demarat o anchera inca din luna decembrie 2013, dupa ce au primit o plangere la o fosta iubita a lui Beale, care le-ar fi spus anchetatorilor ca unul dintre barbati a fost arestat pe nedrept.

Investigatorii au fost surprinsi de o declaratie separata facuta de Beale, in care a pretins ca a fost violata in urma unui incident petrecut in noiembrie 2013.

Astfel, politistii au sesizat discrepante in relatarile tinerei, ceea ce i-a facut sa se indoiasca de veridicitatea spuselor sale.

Detectivul Sergent Kevin Lynott este cel care a condus investigatia impotriva afirmatiilor mincinoase ale lui Beale. "Cazurile, precum acesta, sunt exceptionale si foarte rare, dar ne arata cat de serios trebuie sa tratam acuzatiile de viol si de agresiune sexuala, tocmai de aceea vom efectua o investigatie amanuntita pentru a afla adevarul. Beale se face responsabila de fabricarea unei serii de acuzatii foarte grave, care au implicat mai multe investigatii ample, la care au participat echipe de detectivi si ofiteri specializati, care si-au petrecut sute de ore lucrand la aceste cazuri, incercand sa-i ofere suport", a declarat oficialul.

"Incercarea ei de-a manipula sistemul de justiei a determinat politia sa concentreze cantitati semnificative de resuse pentru a investiga plangerile false ale acesteia, dar si propriile ei infractiuni. De asemenea, ea ne-a afectat in mod semnificativ ca urmare a plangerilor sale...A continuat sa dea marturii mincinoase in fata judecatoriilor, ceea ce a condus la arestarea pe nedrept a unui om complet nevinovat", adauga detectivul.

Ca urmare a faptelor sale, Beale va ramane in custodia politiei si isi asteapta sedinta pe 24 august.