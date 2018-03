O britanica, desemnata “cel mai bun profesor din lume”. A castigat 1 milion de dolari - VIDEO

“Felicitări Andriei Zafirakou pentru câştigarea titlului de cel mai bun profesor din lume - cea mai frumoasă meserie din lume”, a postat pe Twitter şeicul Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, conducătorul Dubaiului, după ce a prezentat premiul câştigătoarei.



Profesoara s-a aflat printre cei 10 finalişti aleşi dintre cei 30.000 de candidaţi din întreaga lume care au participat la acest concurs internaţional pentru promovarea profesiei de profesor.



Zafirakou predă la şcoala comunitară Alperton (nordul Londrei), într-un cartier sărac şi multietnic, potrivit organizatorilor.

Andria Zafirakou, who teaches at a school in north London, has won a $1m Global Teacher Prize.



She gave an inspirational speech as she picked up her award - here's why she won it.



