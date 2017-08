O cafenea din Melbourne a impus o taxa de 18 % pentru barbati, in semn de protest fata de diferenta salariala dintre sexe - VIDEO

Daca plecati in Australia, aveti grija in ce local intrati, mai ales daca sunteti barbat. O cafenea din Melbourne a impus o taxa de 18 % pentru barbati, in semn de protest fata de diferenta salariala dintre sexe. Femeile, evident, se simt in lumea lor acolo. Desi putini, unii iubiti ori soti spun ca accepta regulile.