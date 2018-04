O camioneta a intrat in pietoni, pe o strada din orasul canadian Toronto. 10 persoane au fost ucise, iar alte 16 au ajuns la spital - VIDEO

Alerta s-a dat ieri la pranz, intr-o suburbie din nordul orasului canadian Toronto. O duba inchiriata a virat intr-o intersectie aglomerata cu o viteza de peste 100 de kilometri pe ora si a intrat pe trotuar, secerandu-i pe toti care i-au stat in cale. Trotuarul era plin, intrucat cei care lucreaza in zona iesisera sa ia masa.

"A urcat pe trotuar si a inceput sa loveasca oamenii. I-a lovit pe toti, a lovit si statia de autobuz, iar geamurile s-au spart. Am vazut o femeie in statie si am oprit si m-am dus la ea. Doamne, nu am mai vazut niciodata asa ceva. Doar la razboi vezi asa ceva."

Au urmat scene de haos, cu raniti intinsi pe jos si martori care incercau sa le acorde primul ajutor.

“Am vazut masina cum a urcat pe trotuar. Toata lumea striga: Opreste masina! Soferul nu a oprit. A mers mai departe. Am vazut ca unii dintre cei loviti nu mai miscau deloc.”

Martorii au povestit ca soferul parea ca incearca sa loveasca cat mai multi oameni.





“O batrana a fost lovita de el in plin. El se uita la mine si cand a vazut batrana, a virat direct spre ea si venea spre vale. Cand a vazut masina mea, s-a intors si m-a privit in ochi. Era furios.”

Politistii au gasit trupuri imprastiate pe trotuar pe o distanta de aproape doi kilometri. Pentru unii dintre cei loviti, ajutorul medicilor a venit prea tarziu.Soferul a oprit masina pe trotuar cateva zeci de metri mai in fata. In cateva imagini surprinse imediat dupa atac poate fi vazut barbatul care, aparent, incearca sa-l determine pe un ofiter sa-l impuste. Suspectul poate fi auzit strigand omoara-ma si am un pistol in buzunar.

”-Mainile jos, mainile jos. -Am un pistol in buzunar. -Omoara-ma. -Jos, am spus.”

Politistul ii pune, intr-un final, catusele barbatului, spunandu-i in acelasi timp sa stea in genunchi si sa-si puna mainile la spate. Ministrul de securitate publica din Canada, a facut declaratii dupa incident, insa nu a precizat care sunt motivele atacului.

Ralph GOODALE, MINISTRU SECURITATE PUBLICA CANADA: "Ce ce s-a intamplat pe strazile orasului este ingrozitor, dar aceste evenimente nu au legatura cu securitatea nationala. Ne bazam pe informatiile pe care le avem in prezent.”

Individul arestat a fost indentificat de politie drept Alek Minassian, un programator in varsta de 25 de ani, care studia la un colegiu din Ontario.

Tanarul era cunoscut politiei, au declarat oamenii legii, fara a oferi insa mai multe detalii. Incidentul a avut loc in timp ce in Toronto se desfasoara o reuniune a Grupului tarilor puternic industrializate.