O candidata conservatoare din Franta a fost agresata fizica in timp ce incerca sa castige electorat - GALERIE FOTO

Femeia este o persoana cunoscuta pe scena politicii franceze.

Nathalie Kosciusko-Morizet a ocupat fotoliul de Ministru al Mediului in timpul mandatului fostului Presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy.

Cunoscuta in Franta sub acronimul de "NKM", femeia a fost surprinsa zacand pe asfalt. Membrii echipei sale de campanie sustin ca politiciana se afla in aceste momente sub supraveghere medicala.

Se pare ca politiciana a fost insultata de un barbat de 55 de ani, in timp ce se afla intr-o zona centrala a Parisului. In timp ce politiciana incerca sa castige simpatia electoratului, un barbat i-ar fi infipt degetul in fata si ar fi jignit-o. In plus, martorii sustin ca barbatul ar fi incercat sa-i arunce in fata pliantele electorale.

In urma incidentului, politiciana si-ar fi pierdut echilibrul si s-a izbit cu capul de asfalt, avand nevoie de ingrijiri medicale.