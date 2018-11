O ceremonie de comemorare a avut loc la Paris in fata teatrului Bataclan. Acum trei ani, in acel loc s-a produs unul dintre cele mai sangeroase atentate teoriste

Premierul francez si primarul Parisului au condus astazi ceremoniile de comemorare a atentatelor teroriste in fata Teatrului Bataclan, unde au fost citite in mod solemn numele celor ucisi. Demnitari, inclusiv primarul Londrei, au stat in strada in tacere, cu capetele inclinate.

La 13 noiembrie 2015, atacurile au inceput cu deflagratii sinucigase in apropiere de Stade de France, cel mai mare stadion francez, in timpul unui meci de fotbal la care asista si presedintele de atunci Nicolas Sarcozy. Acestea au continuat cu mai multe focuri de arma si cu atentate sinucigase cu bomba in cafenele si restaurante din oras. Au fost cele mai sangeroase atacuri din Franta de la cel de-Al Doilea Razboi Mondial.



In timp ce 130 de persoane au fost ucise, alte peste 400 au fost ranite, dintre care multe erau in stare grava. Sapte atacatori, multi dintre ei cu cetatenie franceza si belgiana, au fost ucisi de fortele de ordine. Multi dintre ei au fost in zone de lupta in Siria si toti erau membri ai gruparii Stat Islamic.

Salah Abdeslam, un belgian de origine marocana in varsta de 28 de ani, este unicul ramas in viata dupa atentat si principalul suspect. Dupa atac, el a fugit din Franta, iar mai tarziu a fost retinut in Belgia si condamnat acolo la 20 de ani de inchisoare pentru ca a deschis focul atunci cand oamenii legii au venit sa-l incatuseze.

El se afla acum intr-o inchisoare din Franta si urmeaza sa fie judecat pentru atacurile teroriste din 13 noiembrie. Gruparea Stat Islamic a revendicat responsabilitatea pentru atacurile de la Paris, descriindu-le ca o modelare a participarii Frantei la loviturile aeriene impotriva unor pozitii ale jihadistilor in Siria si Irak.