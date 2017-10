Dupa ce au ascultat slujba, cei veniti au stat in rand in asteptarea preotului. Caini si pisici, toate au fost stropite cu apa sfanta, iar apoi bineecuvantate. Unii credinsiosi au adus chiar si broaste testoase si serpi, pe care ii tin in case.

Este o traditie respectata cu sfintenie an de an, in Peru, cand oamenii sarbatoresc Sfantul Francisc, considerat aparator al animalelor.