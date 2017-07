O cladire cu 4 etaje s-a prabusit in aceasta dimineata in Italia. 2 familii au ramas prinse sub daramaturi, iar 8 persoane, printre care si copii, au fost ranite - VIDEO

O cladire cu 4 etaje s-a prabusit in aceasta dimineata in Italia. 2 familii au ramas prinse sub daramaturi. Salvatorii vorbesc despre 8 persoane, intre care mai multi copii. Potrivit autoritatilor, casa era veche si se afla in reparatie. A fost facuta una cu pamantul, cand un tren a trecut pe alaturi.