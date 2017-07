O cladire cu 4 etaje s-a prabusit peste locatari in Mumbai. Pompierii cauta in continuare peste 20 de oameni

”Operatiuni de cautare si salvare sunt in curs”, a declarat P.S. Rahangdale, seful pompierilor de la Mumbai, adaugand ca doi pompieri au fost raniti in cursul interventiei.

In total 16 persoane au fost salvate, a precizat el.

La parterul cladirii, aflate in suburbia Ghatkopar, se afla un azil, gol in momentul incidentului, iar in restul cladirii locuiau cate trei-patru familii pe fiecare palier, a declarat Rahangdale.

In 2013, 145 de persoane au murit in urma prabusirii - separate - a trei cladiri, in jurul orasului Mumbai.

La Kolkata, in estul tarii, o portiune a unei cladiri vechi de aproape 100 de ani s-a surpat, doua persoane au murit, iar mai multe persoane ar fi prinse sub daramaturi, potrivit presei locale.