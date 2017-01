O cladire cu sase etaje s-a prabusit la Istanbul. O persoana a murit, iar alte cateva zeci au fost ranite - VIDEO

Blocul cu sase etaje s-a prabusit sub ochii trecatorilor. Oamenii au inceput sa fuga in toate partile atunci cand au vazut cum cladirea cade. In cateva minute ambulantele si politistii au ajuns la fata locului. Zona a fost invaluita de praf.

Autoritatile au anuntat despre mai multi raniti, fara a oferi un numar exact. Cativa dintre ei au fost scosi de sub ruine. Victimele sunt oamenii care treceau prin apropiere. In cladire nu locuia nimeni pentru ca era veche. Se stie ca blocul avea 56 de apartamente, iar la etajul intai se aflau trei magazine. Politia se va ocupa de acest caz.