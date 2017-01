O cladire de 17 de etaje din capitala Iranului s-a prabusit in urma unui incendiu puternic: Cel putin 75 de persoane au murit - VIDEO

In jurul orei opt dimineata, cladirea de 17 etaje din Teheran a fost cuprinsa de flacari. Focul a izbucnit la etajul noua. Sute de pompieri au fost trimisi sa stinga valvataia, iar interventia lor era transmisa in direct de catre un post de televiziune. Aproape patru ore pompierii au luptat cu flacarile, care au cuprins jumatate din imobil. Pana la urma cladirea a cedat si s-a prabusit.

Inainte de surpare, salvatorii au reusit sa-i evacueze pe cei care se aflau in cladire. In interior, insa ar fi ramas cativa pompieri. In momentul in care blocul s-a prabusit, cei care se aflau prin preajma au inceput sa fuga panicati in toate partile. Zona a fost invaluita de praf, care putea fi vazut de la distanta. Zeci de oameni au murit sau au fost raniti.

”Deocamdată nu pot spune ce a cauzat incendiul. Liniile de electricitate din clădire erau vechi. Acum nu putem spune ce s-a întâmplat.”

Blocul Plasco a fost construit acum 55 de ani si era una dintre cele mai inalte cladiri din Teheran. In el se afla un centru comercial si cateva ateliere de croitorie.