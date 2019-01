O comeptitie... rece ca gheata a avut loc in Germania. Zeci de curajosi s-au scaldat intr-un rau si au parcurs inotand 400 de metri - VIDEO

Cine a spus ca iarna nu poti merge la scaldat? Acesti curajosi si-a luat cu ei chiar si mingi si saltele si s-au balacit in rau. Nici apa rece ca gheata, nici temperaturile extrem de joase nu i-au tinut pe oameni in case. Cursa de 400 de metri are loc an de an si a devenit o traditie pentru localnicii din Neuberg.

Unii s-au incalzit cu ceai fierbinte, iar altii au dansat. Au fost si din cei care nu s-au hotarat sa se arunce in apa, asa ca acestia au urmarit totul de la mal.

Intrecerea extrema aduna anual tot mai multi doritori de a incerca senzatii tari, dar si persoane care vor sa-i ajute pe nevoiasi. Evenimentul este organizat in scopuri caritabile.