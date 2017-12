O constructie neobisnuita a aparut peste noapte la Tel Aviv. Un turn din Lego, inalt de 36 de metri, a devenit una dintre atractiile turistice ale orasului - VIDEO

Pentru constructia acestui turn s-au folosit peste 500 de mii de piese colorate. Toate au fost stranse de la locuitorii orasului Tel Aviv timp de un an.

Ron HULDAI, PRIMARUL ORASULUI TEL AVIV: ”Intreaga comunitate a depus efort pentru a construi din materiale plastice cel mai mare turn din lume, de 36 de metri. Au participat 26 de centre comunitare, evrei si arabi, bogati si saraci, ortodocsi si laici.”

Ideea de a construit turnul din Lego apartine parintilor si profesorilor unui baietel de opt ani pe nume Omer, care a decedat de cancer in 2014. El era pasionat de Lego si ii placea sa construiasca turnuri din piese.

”Turnul are o lungime de 36 de metri. Este ca o cladire cu 12 etaje.”

”Este un proiect comunitar realizat de oameni din tot orasul Tel Aviv. Cred ca este o idee minunata.”

Cu o inaltime de 36 de metri, turnul a fost instalat in fata primariei. Autoritatile spera ca impresionanta constructie va ajune in Cartea Recordurilor. Cei de la Guinness Book urmeaza sa analizeze imaginile video si fotografiile de la inaugurarea turnului pentru a omologa recordul. In 2015, o compania din Milano a construit un turn din Lego, inalt de 35 de metri.