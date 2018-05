O devastatoare furtuna de nisip a ucis cel putin o suta de oameni in India, iar peste 150 de persoane au fost ranite - VIDEO

Un localnic a filmat un nor urias de nisip, inaintand lent si cuprinzand orasul, cladire dupa cladire. In cateva minute, aerul a devenit gri si irespirabil si totul a fost acoperit de nisip. Potrivit presei locale, furtuna de nisip a fost insotita si de ploi abudente care au povocat un adevarat dezastru. Zeci de case s-au prabusit in timp ce in interior se aflau oameni, in jur de 100 de persoane fiind in felul acesta ucise.

Aproximativ 100 de oameni au fost raniti. Vantul puternic a doborat mai multi piloni de electricitate, astfel mai multe incendii au izbucnit in timpul furtunii.

Serviciile de interventie au ajuns in zonele afectate pentru a efectua operatiuni de salvare si spun ca numarul victimelor ar putea sa creasca.

Aseara si New Delhi a fost lovit de o furtuna de nisip, fara sa se inregistreze victime sau pagube materiale. Furtunile de nisip sunt obisnuite in aceasta parte a Indiei, insa amploarea celor produse in ultimele doua zile este neobisnuita, au spus meteorologii indieni.