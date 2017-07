O discutie nu pentru copii, astfel si-a numit intalnirea pe care Vladimir Putin a avut-o cu mai multi elevi eruditi din Soci. Cei mici au vrut sa afle daca vrea sa ramana in fotoliul de presedinte - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Ziua mea de lucru se termină atât de târziu, încât nu mai am timp de Instagram. Mă gândesc cum să ajung mai repede în pat.”

Inconjurat de copii, Vladimir Putin a fost luat la intrebari. Cei mici au vrut sa afle daca vrea sa ramana in fotoliul de presedinte.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Încă nu am decis. Mă mai gândesc.”

Un tanar a vrut sa afle impresiile presedintelui despre filmul care il are in rol principal chiar pe el, realizat de regizorul american Oliver Stone.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Zburam în avion şi am pus să-l privesc, dar am adormit pentru că eram obosit. Din ceea ce am văzut, totul este corect.”

Vladimir Putin a explicat si momentul de la sfarsitul lunii iunie, cand a stat sub ploaie minute in sir la Monumentul soldatului Necunoscut.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Nu mi-a trecut prin cap să stau sub umbrelă, când am depus coroana de flori. Nu sunt de zahăr, nu mă voi topi.”

Liderul de la Kremlin a vorbit si despre copilaria sa, dar si despre parinti si viata.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Primul lucru este însăşi viaţa. Apoi dragostea şi libertatea.”

Vladimir Putin a raspuns la intrebarile copiilor timp de trei ore. Evenimentul a avut loc pentru prima oara si se aseamana cu Linia Directa, organizata de 15 ani.