►Potrivit presei germane, bilanţul victimelor ar fi între 30 şi 50 de persoane, dintre care trei ar fi murit. AFP notează că 6 persoane ar fi în stare critică, însă informaţia nu a fost confirmată de autorităţi.

►La scurt timp după ce o dubiţă a intrat în mulţimea adunată în centrul vechi al oraşului Munster, poliţia a precizat că este vorba despre „mai mulţi morţi şi răniţi.”

►Ulterior, autorităţile au anunţat că atacatorul s-a sinucis. Surse din poliţie precizaseră pentru Rheinische Post că alte două persoane ar fi căutate de autorităţi, dar poliţia a negat că ar căuta complici.

Urmăreşte desfăşurarea evenimentelor în format LIVE TEXT:

UPDATE ora 19.11: Ministerul Federal de Interne a precizat că patru persoane au murit, una dintre ele fiind atacatorul, iar că 30 de persoane au fost rănite, unele dintre ele fiind în stare critică, informează Der Spiegel.

În portbagajul maşinii ar fi fost găsit un obiect suspect, motiv pentru care poliţia a decis izolarea zonei, a spus un purtător de cuvânt citat de Focus.

Potrivit poliţiei, sunt zvonuri conform cărora alte două persoane ar fi sărit din maşină şi ar fi fugit, însă nu se ştie dacă informaţia este corectă.

ora 18.37: Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne din Renania de Nord-Westfalia a confirmat că este vorba „despre o situaţie gravă, din care a rezultat moartea şi rănirea mai multor persoane”, conform Der Spiegel.

Potrivit Focus, poliţia a confirmat că 30 de persoane ar fi fost rănite. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al poliţiei a spus că nu poate preciza cu certitudine numărul celor decedaţi.

Şase dintre răniţi ar fi, însă, în stare critică, conform AFP.

Surse din poliţie, citate de Rheinische Post, notează că alte două persoane ar fi căutate în legătură cu atacul din centrul oraşului Munster. Cu toate acestea, informaţia nu a fost confirmată oficial.

ora 18.20: Poliţia a confirmat, ulterior, că atacatorul s-a sinucis după atac, dar pentru moment nu i se cunoaşte identitiatea, informează Focus.de. Oamenii legii au mai precizat că vehiculul s-a îndreptat spre mulţimea din centrul vechi al oraşului Munster.

ora 17.50: Potrivit Express.co.uk, maşina ar fi intrat într-un grup de 10 persoane, care se aflau în oraşul situat în estul Germaniei. Imediat după aceea, şoferul a fugit de la locul incidentului, fiind căutat de poliţie.

Pe de altă parte, Rheinische Post, care citează surse din poliţie, precizează că ar fi vorba despre 3 morţi şi până la 30 de răniţi. Westfälische Nachrichten citează un purtător de cuvânt al Pompierilor, care precizează că sunt „în jur de 50 de victime”, conform Der Spiegel.

Potrivit Reuters, ar fi vorba de mai mulţi morţi şi răniţi. Conform Der Spiegel, nu se ştie pentru moment dacă a fost vorba despre un atac.

