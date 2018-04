O dubita a intrat in pietoni, in orasul german Muenster. Sunt mai multi morti si raniti

Potrivit Express.co.uk, maşina ar fi intrat într-un grup de 10 persoane, care se aflau în oraşul situat în estul Germaniei. Imediat după aceea, şoferul a fugit de la locul incidentului, fiind căutat de poliţie.

Pe de altă parte, Rheinische Post, care citează surse din poliţie, precizează că ar fi vorba despre 3 morţi şi până la 30 de răniţi. Westfälische Nachrichten citează un purtător de cuvânt al Pompierilor, care precizează că sunt „în jur de 50 de victime”, conform Der Spiegel.

Potrivit Reuters, ar fi vorba de mai mulţi morţi şi răniţi. Conform Der Spiegel, nu se ştie pentru moment dacă a fost vorba despre un atac.

