O echipa de genisti a fost trimisa la un colegiu din Manchester. Alarma a fost ridicata, pachetul gasit nu prezenta riscuri

UPDATE 2: Alarma a fost ridicata. Pachetul gasit nu prezenta niciun risc.

UPDATE: Un pachet suspect a fost declarat inofensiv, dupa ce a fost analizat de catre genisti.

Desi nu sunt informatii concludente, daca alerta are legatura cu investigatia inceputa luni in Manchester, in urma exploziei de pe Manchester Arena, un incident a avut loc pe strada Linby din Hulme, conform BBC

LATEST: Manchester police say bomb disposal team has arrived at Trafford college after responding to a call https://t.co/II9g2pT1kB pic.twitter.com/D7E2IzSAsO

— Reuters UK (@ReutersUK) May 25, 2017

Mai multe drumuri au fost inchise, iar autoritatile "evalueaza situatia". Intre timp, "nivelul de securitate ramane critic, iar oamenii ar trebui sa ramana vigilenti" a declarat Theresa May.

BREAKING |#British army and police deploying in Trafford College, possible terror threat. #Manchesterpic.twitter.com/ynh8mrHT2n

— Vocal Europe (@thevocaleurope) May 25, 2017

Stire in curs de actualizare.