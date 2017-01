O eleva a primit despagubiri de 1,25 mil. dolari dupa ce i s-a interzis sa mearga la toaleta. Ce s-a intamplat dupa incident

Un tribunal din San Diego a luat miercuri aceasta decizie in favoarea fostei eleve a liceului Patrick Henry, care a depus plangere in urma incidentului petrecut in 2012 si pentru care a cerut initial o indemnizatie de 25.000 de dolari.

Potrivit plangerii, adolescenta care avea atunci 14 ani nu a fost lasata sa mearga la WC din cauza regulamentului foarte strict al liceului. Profesoara i-a sugerat sa faca pipi intr-o galeata intr-un dulap din spatele clasei si apoi sa verse galeata in chiuveta.

Acest episod umilitor i-au atras elevei jigniri si texte obscene din partea colegilor si au impins-o chiar spre o tentativa de sinucidere, a explicat fata in cursul procesului care a durat trei saptamani.

"Acest lucru nu ar fi trebuit sa i se intample niciodata unei fete de 14 ani", a declarat pentru AFP avocatul sau, Brian Watkins, care a admis ca este vorba de unul din dosarele sale "cele mai neobisnuite".

El a asigurat ca fata, in prezent in varsta de 18 ani, este multumita de verdict si ca face in continuare psihoterapie.