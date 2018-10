O explozie devastatoare s-a produs intr-o scoala din Crimeea. Cel putin 18 persoane au murit si 50 au fost ranite, cele mai multe dintre victime fiind elevi - VIDEO

Explozia s-a produs in aceasta dimineata intr-un colegiu tehnic din orasul Kerci, situat in estul peninsulei Crimeea. In urma deflagratiei cel putin 18 oameni au murit iar aproximativ 50 au fost raniti, majoritatea dintre ei fiind elevi. Autoritatile au anuntat ca numarul persoanelor decedate si ranite ar putea sa creasca. Unii martori afirma ca dupa explozie au fost trase si focuri de arma.

STUDENTA DIN COLEGIU: “A fost explozie in colegiul tehnic. Impuscau, noi am inceput sa fugim. Noi alergam, iar pe jos erau cadavrele copiilor. Prietena mea a fost ucisa sub ochii mei. Am vazut cum ea a cazut si nu se mai misca.”

Despre focuri de arma a vorbit si directoarea insitutiei.

DIRECTOAREA COLEGIULUI: “A explodat holul, alergau si aruncau pachete cu explozibil. Apoi alergau cu pistoale-mitraliera la etajul doi, deschideau cabinetele si ii ucideau pe toti care-i puteau gasi.”

Initial presa rusa spunea despre o scurgere de gaz care ar fi provocat explozia. Comitetului National de Antiterorism a declarat, insa, ca explozia a fost provocata de un dispozitiv exploziv, care a fost deja gasit in institutie. Prim-ministrul Crimeii spune ca autorul atacului ar fi un tanar in varsta de 22 de ani, student in anul 3 al institutiei care s-a sinucis. Presedintele Vladimir Putin sustine ca a dispus sa fie investigate cauzele exploziei, iar rezultatele sa fie facute publice.