O explozie puternica a pus la pamant o parte dintr-un bloc de locuit din orasul rus Volgograd. Doi oameni au murit, iar 11 sunt raniti - VIDEO

Scara blocului s-a prabusit in urma exploziei. 16 apartamente au fost afectate, din care 10 sunt complet distruse. Mai multe echipe de pompieri au cautat victime printre ruine, iar ambulantele au transportat ranitii la spital.

”Copilul meu nu poate fi găsit. Eu am întrat în bucătărie, când camera în care se afla s-a prăbuşit.”

Cel putin doua persoane au murit, iar 11 au suferit diferite rani. Martorii spun ca deflagratia s-a auzit de la mare distanta. O ancheta a fost deschisa in acest caz, iar autoritatile spun ca explozie s-a produs in timpul lucrarilor de reparatie la o conducta de gaze.

Un caz similar a avut loc in Volgograd in anul 2015. Atunci scara unui bloc s-a prabusit in urma unei explozii ce a avut loc intr-un apartament de la etajul superior. Atunci 5 persoane au murit.