O explozie puternica a zguduit noaptea trecuta centrul orasului Donetk: Un civil a murit, iar mai multi au fost raniti - VIDEO

Mai multe obuze au fost lansate noaptea trecuta asupra orsului Donetk. Unul dintre ele a cazut in apropierea unei masini. Soferul vehiculului a murit, iar alte 13 persoane, printre care si copii au fost ranite. Separatistii acuza militarii ucraineni, ca au atacat pozitiile lor, dar si zonele civile de peste o mie de ori. Presa scrie ca ambele parti si-au pus fortele militare in alerta. A fost adusa si tehnica grea in apropiere de linia frontului.

Aceste tancuri au fost filmate in Avdeevka, oras devastat de luptele din ultimele zile. Autoritatile ucrainene spun ca tehnica a fost adusa in zona pentru a putea raspunde unui eventual atac intens din partea rebelilor. Acum, tancurile nu participa la lupte, dau asigurari oficialii de la Kiev. Atacurile de noaptea trecuta au facut 4 morti si 17 raniti in randul soldatilor. Localnici spun ca asemena confruntari nu au mai avut loc de cand a fost semnat armistitiul de la Minsk.

”De curând totul era bine. Credeam că este pace. Acum însă s-a început din nou. Copiii nu merg la şcoală.”

Reprezentantii OSCE au cerut ambelor parti incetarea imediata a focului. Despre reluarea luptelor in estul Ucrainei s-a discutat si in cadrul unei sedinte a Organizatiei Natiunilor Unite, unde ambasadorii Ucrainei si Rusiei si-au aruncat replici dure.

Vladimir ELCENKO, AMBASADORUL UCRAINEI LA ONU ”Comunitatea internaţională trebuie să-şi intensifice presiunea asupra agresorului şi să îndemne Federaţia Rusă să iasă din Ucraina.”

Vitalie CIURKIN, AMBASADORUL RUSIEI LA ONU ”Autorităţile ucrainene încearcă să găsească o soluţie a conflictului pe cale militară.”

Moscova a facut apel catre Ucraina sa nu-si omoare civilii, in timp ce Kievul acuza Rusia ca-i sprijina pe rebeli. Luptele au fost reluate in Donbas pe data de 29 ianuarie. In cinci zile, zeci de civili, militari si separatisti si-au pierdut viata.