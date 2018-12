O explozie puternica produsa intr-un bloc de locuit din regiunea rusa Celyabinsk a ucis 4 persoane. Aproape 70 de oameni sunt dati disparuti - VIDEO

Explozia s-a produs noaptea trecuta intr-un bloc de locuit cu 10 etaje din orasul Magnitogorsk. O camera de supraveghere instalata in preajma a surprins momentul exploziei. O alta inregistrare facuta de locatarii unei cladiri vecine a surprins momentul in care blocul s-a prabusit la scurt timp de la explozie.

Ca urmare a deflagratiei, etajele, incepand cu al treilea pana la ultimul, s-au prabusit. Sute de salvatori si peste 60 de autospeciale s-au deplasat la fata locului si au incercat sa gaseasca potentiali supravietuitori.

Au gasit insa cadavrele a 4 persoane si continua sa caute 68 de locatari, care au fost dati disparuti de catre rude. Alti cativa oameni, printre care si un copil, au fost scoasi vii de sub daramaturi. In total 48 de apartamente au fost afectate de explozie, iar deocamdata nu se cunoaste cate persoane exact se aflau acolo. Cei care locuiesc in scarile invecinate cu cea in care s-a produs deflagratia au fost evacuati si cazati temporar intr-o scoala.

Potrivit versiunii preliminare, cauza tragediei ar fi o scurgere de gaze produse intr-unul din apartamentele afectate. Comitetul rus de investigatii anunta ca se iau in considerare si alte versiuni, iar un dosar penal pe acest caz a fost deja deschis.

Cel putin 46 de explozii provocate de scurgeri de gaze au fost inregistrate in Rusia in ultimii doi ani. Cel mai grav caz s-a produs in noiembrie anul trecut, intr-un oras din vestul tarii. Atunci, sapte persoane au murit.