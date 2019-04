O explozie, urmata de un incendiu, s-a produs intr-un bloc de locuinte din Paris. Flacarile s-au raspandit rapid afectand cel putin 27 de apartamente

Incendiul a afectat patru dintre etajele cladirii. Martorii spun ca flacarile s-au raspandit puternic din cauza unor obiecte inflamabile care erau tinute de locatari in apartamentele lor.

Autoritatile franceze au confirmat ca blocul este unul modern si nu se alimenteaza de la vreo conducat cu gaze. Asa ca nu se cunoaste de la ce ar fi putut porni totul. Cel mai devastator incendiu din ultimul deceniu inregistrat in capitala franceza a avut loc in luna februarie a acestui an, cand cel putin zece persoane au decedat dupa ce un bloc de locuinte din zona de sud-vest a orasului a luat foc.