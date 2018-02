O expozitie care seamana cu o calatorie in timp s-a deschis la Milano. Acolo, vizitatorii pot admira creatiile marilor designeri italieni din diferite timpuri - VIDEO

Expozitia, gazduita de Palazzo Reale, prezinta tinute emblematice din perioada 1971-2001. Creatiile marilor designeri italieni sunt impartite in noua sali, fiecare avand o anumita tema. In una dintre ele, gasim o rochie, semnata Moschino, care are imprimata o vaca. O alta sala este dedicata accesoriilor italiene care au cucerit lumea, precum geanta Baguette, creata de Fendi.

Carlo CAPASA, PRESEDINTELE CAMEREI ITALIENE DE MODA: ”Moda acelor ani spune o poveste despre evolutia tarii noastre, despre feminismul extrem de prezent in Italia in 1971. Este momentul in care se naste o burghezie cu o mai mare putere de cumparare. Oamenii incep sa investeasca in haine.”

Tinutele de birou, create in secolul trecut, aveau un pret accesibil, asa ca au devenit rapid foarte populare. O sala a fost amenajata special pentru acest tip de vestimentatie.

”A devenit din ce in ce mai important sa porti o haina care poarta semnatura unui designer. Am ajuns astfel la obsesia pentru logo.”

Chiar din prima zi, numerosi vizitatori, in special femei, au venit sa vada expozitia, care va fi deschisa pana pe data de sase mai.